Asal Araştırma'nın 26 ilde gerçekleştirdiği son seçim anketi, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra partilerin oy oranlarındaki değişiklikleri ortaya koydu.

Ankete göre, AK Parti'nin oy oranı yüzde 32.2 olarak tespit edilirken, CHP yüzde 26.5 ile ikinci sırada yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sonuçlarla yıllar sonra birinci parti olarak çıkması dikkat çekici bir gelişme oldu. AK Parti ile CHP arasındaki fark ise 6 puan olarak hesaplandı.

Ankette diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde belirlendi: MHP yüzde 9.8, DEM Parti yüzde 9.1, İYİ Parti yüzde 5.6, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 4.5 oy oranına ulaştı.