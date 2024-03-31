Edirne’nin Keşan ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oy verme işlemi devam ederken, bir gün önce 18 yaşını dolduran Ayşegül İbre ilk oyunu kullandı.

Keşan’da oy verme işlemi devam ederken, seçimden bir gün önce 18 yaşını dolduran Ayşegül İbre, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’na giderek, 1109 nolu sandıkta ilk oyunu kullandı. Seçimin Keşan ve tüm ülke için hayırlı olmasını temenni eden İbre, “Dün 18 yaşımı doldurdum ve bugün de ilk oyumu kullanarak vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Vatandaşlık görevimi yerine getirdiğim için de mutluyum” dedi.