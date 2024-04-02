Resmi olmayan sonuçlara göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi'nin Özlüce Mahallesi'nde düzenlediği iftar programına katıldı. Özlüceli olan Bozbey, ailesi ve yakın çevresinin de bulunduğu iftarda mahalle sakinleri tarafından coşkuyla karşılandı. CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, 17 ilçe başkanı, belediye başkanları, başkan adayları, parti örgütü ve vatandaşların yer aldığı iftar yemeğinin ardından mahalle sakinlerine seslenen Bozbey, konuşmasında duygu dolu anlar yaşadı. Özlüce'de doğup büyüdüğünü belirtirken gözyaşlarını tutamayan Bozbey'e vatandaşlar ''Özlüce seninle gurur duyuyor'', ''Büyük başkan'' sloganlarıyla destek verdi.



''Seçimin kazananı isimsiz kahramanlar''

''Çamurlarını çiğnediğim, yalın ayak dolaştığım, tarlalarında su suladığım, sokaklarında oynadığım, çocukluğumun geçtiği bu güzel topraklardan tüm ülkeme selam olsun'' sözleriyle konuşmasına başlayan Bozbey, ''5 sene önce yarım kalan hikayemizi tamamlayarak buradan sizlere seslenmenin onur ve gururunu yaşıyorum. Sevgili eşim, ailem, yağmur çamur demeden aylarca çalışan ekip arkadaşlarım, partimizin her bir ferdi ve ismini dahi bilmediğim gönül dostlarım; kısacası bize inanan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Bu seçimin kahramanı sizler ve isimsiz kahramanlardır. Kazanan sizsiniz, kazanan Bursa'mız'' ifadelerini kullandı.



''Nilüferlilere selam olsun''

Bozbey, 20 yıl boyunca görev yaptığı Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemindeki hizmetlerini şehrin diğer 16 ilçesindeki tanıdıklarına anlatarak kendisini ve hizmetlerini tanıttığını belirttiği ilçe sakinlerine teşekkür ederek, ''Nilüferlilerin hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Diğer ilçeleri arayıp, bizi anlatıp oy istediniz. İyi ki sizlerle birlikte 20 sene çalışıp Nilüfer'i Avrupa'nın en iyi kentlerinden biri yapmışız. Bursa'nın 16 ilçesine de Nilüfer'deki hizmetleri götüreceğiz'' dedi.

Mazbata töreni için kanuna dayalı yönetmeliği beklediklerini ancak bir an önce almak istediklerini söyleyen Bozbey, mevcut Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine seslenerek, "Mazbata teslim edilinceye kadar kamusal anlamda yapılması gereken ödemeleri yapabilirler. Tüm personelin bayramdan önce maaşlarının ve varsa haklarının ödenmesini istiyorum. Bunların haricindeki hiçbir harcamaya imza atmamalarını istiyorum. Eğer yapılırsa biz geldiğimizde hesabını sormak zorunda kalırız. Bu kente en güzel hizmetleri vermek zorundayız ve vereceğiz. Gazamız mübarek olsun" dedi.



''Personelimiz müsterih olsun''

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 13 bin 200 personele de seslenen Bozbey, ''Çalışan arkadaşlarıma mesaj gönderiyorum; hiç merak etmeyin size destek ve sahip çıkacak Mustafa ağabeyiniz geliyor. Sizlerle beraber çok güzel işler başaracağız. Göreceksiniz, hep birlikte çalışarak Bursa'mızın insanlarını birlikte gülümseteceğiz'' dedi.

Kaynak: İHA