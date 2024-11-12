SEDAŞ, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Milli Ağaçlandırma Etkinliği kapsamında 5 ayrı bölgede eşzamanlı olarak 500 fidan dikimi gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" etkinliğine katılan SEDAŞ yöneticileri, 500 fidanı toprakla buluşturdu. SEDAŞ’ın katıldığı etkinlik, Sakarya, Bolu, Kocaeli ve Düzce’de eş zamanlı gerçekleştirildi.

SEDAŞ’tan yapılan açıklamada, "Dikilen her bir fidan yarının daha yeşil dünyası için atılan adımdır. Ağaçlık alanlar ne yazık ki iklim problemleri ve yangınlar gibi etkenlerle gittikçe daralıyor. Bu soruna karşı en önemli mücadele aracı yeni alanları ağaçlandırmak. Bizler de bu anlayışla hep birlikte doğaya olan katkımızı bir kez daha pekiştirdiğimiz için mutluyuz" denildi.

Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyol İşletmesi alanı, Kocaeli’de Kaşıkçı Mahallesi, Taşköprü mevkisi, Bolu’da Göynük orman yangınının meydana geldiği alanlar, Düzce’de Çilimli Yeni Vakıf mevkisi, Kaplan Dağının yamacı ve Gebze’de Kirazpınar Emlak Konutları mevkisinde gerçekleşen fidan dikimlerine SEDAŞ çalışanlarıyla birlikte yöneticiler de katıldı.