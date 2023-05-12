Akkök Holding’in enerji grup şirketleri tarafından yürütülen Kadın Enerjisi projesinin "Next" programı çerçevesinde ikinci yıla özel buluşma online ortamda gerçekleştirildi.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (SEDAŞ) hayata geçirdiği “Kadın Enerjisi - Next” projesinin bu yılki açılış toplantısı yeni döneme "merhaba" dedi. Online düzenlenen buluşmaya enerji grup şirketlerinden yöneticiler, SEDAŞ İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne bağlı proje üyeleri ve devlet okulu ile özel okul yetkilileri katıldı. Enerji grubu kadınları olarak başlanan ve bu yıl büyük bir heyecan ile ikinci yılına giren Kadın Enerjisi-Next projesinin açılış toplantısında konuşan SEDAŞ İnsan Kaynakları Müdürlüğü yöneticileri, holding enerji grubu çalışanlarının kız çocukları ile başladıkları "Kadın Enerjisi - Next" projesinin çerçevesinde bu yıl bölge meslek liselerinde eğitim alan kız öğrencileri de dahil ederek, projenin kapsamını daha da genişlettiklerinden söz etti.

Next projesinin ilk yılında kız çocuklarının lise ve üniversite eğitimlerinde elektrik, elektrik-elektronik bölümlerini seçmeleri teşvik edildi. SEDAŞ yöneticileri, Next programında yer alan elektriğin üretimi, dağıtımı ve perakende satışına kadar olan serüveni boyunca eğitim ve saha ziyaretleri ile ilk yılda 105 kız öğrencinin katılım sağladığını ve proje kapsamında 4 kız öğrenciye geçtiğimiz eylül ayı itibarıyle bursların verilmeye başlandığını açıkladı. SEDAŞ yöneticileri toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği konusunda somut adımlar atarak daha fazla kız öğrenciye ulaşmak için proje kapsamının il milli eğitim müdürlükleri iş birliği ile yaygınlaştırıldığının altını çizdi.