Akkök Holding’in bu yıl 6’ncısı düzenlediği geleneksel Yıldız Akköklüler ödül töreninde SEDAŞ, "Sentinel Projesi" ile ödül aldı.

Akkök Holding’in grup şirketler içinde en başarılı uygulamaların belirlenmesi amacıyla bu yıl 6’ncısını düzenlediği Yıldız Akköklüler Yarışması ödül töreni Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Girişimcilik ve İnovasyon, Sürdürülebilirlik ve Topluma Fayda, Operasyonel Mükemmellik, İş birliği Geliştirme ile Dijitalleşme ve Dönüşüm Profesyonel olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirilen, grup şirketlerinden toplam 60 projenin katıldığı yarışmanın ödül töreninde, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) Sentinel projesiyle Dijitalleşme ve Dönüşüm Profesyonel kategorisinde ödüle layık görüldü.

Akkök Holding yönetim kurulu üyelerinin ve grup şirketleri yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen törende, SEDAŞ yöneticileri ödül almanın mutluluğunu yaşayarak projede emeği geçen tüm SEDAŞ’lılara teşekkür etti.

SEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, "Dijital alt yapının güçlendirilmesi ve anlık verilerin doğrudan sistem içinde güncellenmesi sayesinde zaman ve maliyetten tasarruf edilmesini sağlamaktayız. Dağıtım faaliyet alanımızda yer alan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’yi kapsayan bölgelerimizdeki bütün operasyonlar, tek bir sistemde toplanıp online olarak izlenmekte. Saha ekiplerimizin gerçek zamanlı aktardıkları veriler, otomatik olarak sisteme işlenerek saha etkinliği güçlenmekte ve 450 adet yeni tablette kurulu cihaz yönetim sistemi ile sıralı sayaç ve barkod okuma gibi işlemler de yapılabilmekteyiz" denildi.