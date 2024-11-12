Peker’e göre, Türkiye, Meksika ve Kolombiya'daki organize suç yapılanmalarına benzer bir duruma doğru ilerliyor. Afgan ve Suriyeli suç kartellerinin önümüzdeki 6-7 yıl içinde yerel Türk gruplarını etkisiz hale getirme potansiyeli taşıdığını belirten Peker, bu durumun Türkiye için ciddi riskler oluşturabileceğini dile getirdi.

Peker, Türkiye’deki organize suç yapılarının güçlenerek farklı bir form kazandığını ve bunun Meksika, Kolombiya ve Brezilya'daki olaylara benzerlik gösterdiğini savundu. Afgan ve Suriyeli grupların Türk suç örgütlerinin önemli bir bölümünü piyasadan çıkarma ihtimaline dikkat çekti.

Peker’in ifadelerinde öne çıkan bir diğer önemli nokta, uyuşturucu ticareti ve suç örgütlerinin yapısal olarak dönüşüm geçirmesi. Özellikle ordudan ihraç edilen ya da görevini tamamladıktan sonra ayrılan askeri kökenli kişilerin bu gruplarda yer aldığına değinen Peker, askeri eğitimi olan bu kişilerin suç dünyasında daha tehlikeli hale geldiğini ifade etti. “Bu gruplar daha sert olacak ve yakalanmaları çok daha zor hale gelecek” diye uyarıda bulundu.