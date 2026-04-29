Bartın Üniversitesi Kutlubay Kampüsü önünde seyir halinde olan H.K. idaresindeki 74 HO 1053 plakalı halk otobüsü, İ.Ç. yönetimindeki 06 FEB 298 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Otobüsteki yolcular büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre kazada 44 kişi yaralandı. Yaralılardan 32'si olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde hafif yaralar bulunan 12 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye gitmeyi reddederek taburcu edildi. Kaza bölgesine intikal eden Bartın Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve Bartın Üniversitesi Rektörü Ahmet Akkaya, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.