Sedef hastalığı, ciltte meydana gelen kuruluklar ve dökülmeler ile dikkat çeken bir hastalıktır. Hastalığın etkili ve kesin bir tedavisinin olmadığını söylemek mümkünken, çeşitli müdahaleler ile belirtilerinin hafifletilmesi mümkündür. İnsan vücudunda deri zaten belirli bir süreç içerisinde kendini yeniler ve bu süreç sonucunda eski deri bir şekilde dökülüp, kendini yeni deriye bırakır. Bu süreçte ortalama 28 gün ila 1 ay arasında değişim gösterebilir ancak sedef hastalığına yakalanan bireylerde, söz konusu yenilenme sürecinin 2-6 gün içerisinde gerçekleştiği görülür.

Bağışıklık sisteminin vücudun kendi dokularına karşı geliştirmiş olduğu bir savunma mekanizması olan bu hastalık, genetik yatkınlık nedeniyle de sıklıkla görülebilir. Bununla birlikte doğum yapmış kadınlarda ve stresli bir dönem geçiren erkeklerde de hastalığın etkilerinin net bir şekilde görüldüğü bilinir. Kronik bir hastalık olması nedeniyle, hastalığın tam geçtiği düşünülürken birden bire tekrar ortaya çıkması söz konusu olabilir. Peki, bu hastalığın en net belirtileri nelerdir?

Sedef Hastalığı Belirtileri

Sedef hastalığı belirtileri bazı hastalarda hiç geçmezken bazı hastalarda ise belirli dönemlerde kendini gösteren belirtilerdir. Hastalığın net bir tedavisinin olmaması belirtilerin sürekliliğine neden olurken, çeşitli şekillerde yapılan müdahaleler, yaşanan belirtilerin önemli oranda azalmasına neden olabilirler. Hastalığın en net belirtisi ise ciltte oluşan kuru plaklardır. Bu plaklar bazı durumlarda kaşınabilir ve sürekli olarak kaşınma isteği uyandırabilirler. Ayrıca plakların sürekli olarak dökülmesi ve ciltte kötü bir görüntüye neden olması da söz konusudur.

Ciltte oluşan plakların belirli dönemlerde çok şiddetli bir şekilde ortaya çıktıkları, bazı dönemlerde ise birden bire yok oldukları söylenebilir. Plakların arttığı dönemlerde vücut ısısında düşüş, titreme ve protein ağırlıklı beslenme isteği son derece fazla görülebilir. Hastalık nedeniyle oluşan plaklar vücudun birçok bölgesinde ortaya çıkarken; diz, saç veya kılın fazla olduğu bölgeler, genital bölge, diresek ve kollarda daha sık görülebilir. Bununla birlikte hastalık nedeniyle tırnaklarda da çukur oluşumu söz konusu olabilir. Tırnak kalınlaşması ve tırnaklarda renk değişimi de bilinen diğer belirtileridir.

Tedavisi

Sedef hastalığı tedavisi ne yazık ki kalıcı ve direkt olarak net sonuç veren bir tedavi değildir. Ayrıca hastalığın tedavisinde kişiden kişiye farklı tedavilere başvurulması söz konusu olabilir. Bu nedenle her hastanın öncelikle durumu incelenir, cilt yapısı tespit edilir ve ardından tedavi konusunda bir çalışma başlatılır. Ayrıca belirtilerin azaltılabilmesi adına hastanın tedaviye olan sadakatı büyük önem taşır.

Deride meydana gelen plakların azaltılabilmesi adına hastalık için geliştirilmiş kremlere başvurulur. Bu kremlerin düzenli olarak kullanılması ve aksatılmaması sonucunda plakların neden olduğu görüntü bir müddet sonra daha az belirgin olur. Krem sayesinde deri nemli tutulurken, yaşanan deri sorunları böylelikle minimum zararla atlatılır. Ayrıca hastalığın tedavisi konusunda D vitamini destekli ilaçlara da başvurulabilir. Bazı hastalarda ise kanser tedavilerinde kullanılan ilaçlar ve A vitamini desteği gibi tedavi bileşenleri kullanılabilir.