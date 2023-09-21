Sancaktepe'de 1 Ocak 2023 tarihinde elleri ve ayakları külotlu çorapla bağlı bir şekilde ölü olarak bulunan Semih Sevim cinayetiyle ilgili olarak eski sevgilisi olduğu iddia edilen Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi'nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Seçil Çiftçi ve tutuksuz olarak yargılanan Cemal Çiftçi hazır bulundu. Tarafların avukatları da duruşma salonunda yer aldı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan ve sanık Seçil Çiftçi ile sosyal medya aracılığıyla tanıştığını ifade eden tanık S.C., duruşma sırasında şunları dile getirdi: "Seçil, maktulün kendisini çeşitli yollarla aradığını ve hatta kapısına geldiğini belirtmişti. Olaydan bir gün önce nöbete geldiğimde, sanık bana, 'Yanımda olur musun? Yalnız kalmak istemiyorum, çünkü sıkıntı olacağını düşünüyorum' dedi. Ben yardım edemedim, ancak diğer arkadaşlardan yardım istedim. İki kez diğer arkadaşların yanına gitmiş. Bu tarihten sonra kendisiyle iletişim kurmadım."

Tanık, maktul Semih Sevim'in sanığın canlı yayınlarına katıldığını ve o sırada tehdit içeren mesajlar gönderdiğini belirtti.

Sanık Seçil Çiftçi savunmasında, kendisini sadece korumak istediğini ifade ederek, "Ben kendimi sapık birinden korumaya çalıştım. Sosyal medyadaki tehditlerini engelledim, bu yüzden tehditleri göremedim" dedi.

Mahkeme, alınan savunmaların ardından sanık Seçil Çiftçi'nin tutuklu halinin devamına karar verdi. Ayrıca, sanık avukatının dosyaya sunduğu flash belleğin incelenmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmetti ve duruşmayı erteledi.

Olayın arka planına bakıldığında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 1 Ocak 2023 tarihinde Sancaktepe Sazak Çeşme mesire yerine yakın bir yerde kimliği belirlenemeyen bir kişinin ölü bulunmasıyla başlayan soruşturmanın detayları yer alıyor. İddianamede, ölen kişinin daha önce kayıp ihbarı yapılan Semih Sevim (40) olduğunun belirlendiği ifade ediliyor. Sanık Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi'nin, maktulün ölümüne neden olan eylemleri gerçekleştirdikleri yönünde kanaat oluştuğu belirtilerek, her iki sanığın da 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.