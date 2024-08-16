17 Ağustos 1999 yılında yaşanan Marmara Depremi’nde Kocaelispor Kulüp Başkanı olan Sefa Sirmen deprem ve Kocaelispor konusunda yaptığı açıklamada, “Kulübün Kocaelililere karşı görevi vardı. O yüzden ligden çekmedik. Halkın psikolojisine çok iyi geldi. O dönem emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

17 Ağustos Marmara Depremi döneminde İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Kocaelispor Kulüp Başkanı olan Sefa Sirmen de 1999 depreminde şehir ve kulüp olarak yaşadıklarını, Kocaelispor’un kente katkısını anlattı ve 25 yıl sonra yapılan anma organizasyonuyla gösterilen vefaya teşekkür etti. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel konuşan Sefa Sirmen, “O dönem Kocaelispor ile ilgili de federasyon ligden çekilip bir yıl dinlenebileceğimizi söyledi. Biz çekmedik. Çünkü Kocaelispor’un Kocaelililere karşı görevi vardı. İnsanların psikolojisini düzeltmek için. Her hafta ‘prefabrik’, ‘battaniye’, ‘çadır’ laflarından ziyade Kocaelispor’u konuşma imkanı doğdu. Gerçekten Kocaelispor’un maçları hiçbir zaman o kadar dolu olmamıştı. Her maçta stat tamamen doluyordu. Diğer bölgeler ligden çekildi ama biz takımı çekmedik. Futbolcuların ve eşlerinin psikolojik durumları iyi değildi; kente gelmek istemiyor, oynamak istemiyor, kalmak istemiyor, yaşamak istemiyorlardı. Ama kalanlarla biz bu işe devam ettik. Kalan arkadaşlar büyük fedakarlık gösterdi” diye konuştu.

“Kocaelispor Kulüp Başkanı’na teşekkür ediyorum”

Kocaelispor’un 25 yıl sonra düzenleyeceği anma organizasyonu için teşekkürlerini ileten Sefa Sirmen, “Kocaelispor Kulüp Başkanı’nı tebrik ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’na teşekkür ediyorum. Böyle anlamlı bir günde Kocaelispor’un o günkü yaptığı şeyleri hatırlatmak, anmak, o günkü futbolcuları, o gün emeği geçenleri hatırlamak, teşekkür etmek çok önemli. O nedenle başkana, yönetime ve buraya katılacak olan sporcu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon. En çok emeği olan Mehmet Açık’a da ayrıca teşekkür ediyorum. Nasip olursa ben de katılacağım. Tören için Marmaris’ten geldim. Hem kaybettiklerimizi rahmetle anacağız, hem de o günleri tekrar yaşamış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Bu kentin en kıymetlisi Kocaelispor’dur”

Son olarak Kocaelispor’u yönetenlere çağrıda bulunan Sefa Sirmen, “Bu kentin en büyük kıymetlisi Kocaelispor’dur. Kocaelispor’a sahip çıkmak hem valimizin, hem büyükşehir belediye başkanımızın, hem de diğer belediye başkanlarımızın görevidir. Nasıl ki bir evde suyun akması çok önemliyse Kocaelispor’un ayağa kalkması da o kadar önemlidir. Kocaeli, Türkiye’nin en büyük sanayi merkezi. Kocaelispor’un yükünü taşıyacak o kadar çok imkan var ki. Dolayısıyla Kocaelispor’un hala 1. Lig’de kalması veya aşağı liglerde oynaması Kocaelililere yakışmıyor. Ben emek vererek, fedakarlık yaparak Kocaelispor’a sahip çıkan başkan ve yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Bu sene iyi de başladılar. İnşallah devamı gelir. Bütün yük büyükşehir belediye başkanının omuzlarındadır. Eğer başarı varsa onun başarısıdır. Başarı yoksa onun başarısızlığıdır. Ben olayı böyle değerlendiriyorum ve büyükşehir belediye başkanına çağrıda bulunuyorum. 18-20 bin tane sanayi kuruluşu var. Yıllık bin dolar aidat verseler Kocaelispor’un hiçbir sıkıntısı kalmaz. Bu kenti kirletiyorlar, bu kentte kazanıyorlar. Onun için Kocaelispor’a hizmet etmek, destek vermek herkesin borcu. Bunu organize edecek kimdir? Başta Kocaelispor başkanı. Tabii ki en büyük güç büyükşehir belediye başkanı. Tahir Bey’in de çok istekli olduğunu görüyorum. Desteğini veriyor ama bana göre daha yeterli değil. Daha çok vermeli, daha çok desteklemeli. Hatta işin içine bile girmeli. Toplantılarına katılmalı, soyunma odalarına gitmeli futbolcularla yakınlaşmalı. Ben hiçbir maça soyunma odasına girmeden tribüne geçmedim. Önce futbolcularla ya tesislerle toplanır bir şeyler konuşurduk ya da soyunma odasına gider başarı dilerdim. Bunlar futbolcu üzerinde çok büyük etki bırakır. Motive olmaya ihtiyaçları var. İnsan motive olduğu zaman az hata yapar, çok çalışır. Dengeyi bozar ve başarılı olur” şeklinde konuştu.