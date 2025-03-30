Kocaeli’de Namazgâh ve Polis Şehitliğinde hüzünlü bayram yaşandı, ziyarette dualar edilerek kabirlere çiçek bırakıldı.

Vali İlhami Aktaş, Ramazan Bayramı münasebetiyle Namazgâh ve Polis Şehitliğini ziyaret etti. Şehitlik ziyaretine Deniz Eğitim ve Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan V. Berna Abiş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Albay Murat Bozkurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yeliz Ünsoy şehit aileleri, gaziler ile yakınları, emniyet ve jandarma personeli, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık ve basın mensupları katıldı. Tüm şehitlerin ve merhum gazilerin için Kur’an-ı Kerim okundu ve daha sonra Vali İlhami Aktaş ve beraberindeki protokol üyeleri, şehitler için edilen dualar eşliğinde kabirlerine çiçekler bıraktı.

Şehit yakınları ve gazilerle de yakından ilgilenen Vali Aktaş, sabırlar dileyerek istekleri olup olmadığını sordu. Vali Aktaş yaptığı basın açıklamasında, "Allah nice bayramlara ulaşmamızı nasip etsin, Şehitlerimize rahmet etsin. Tüm Kocaelili hemşerilerimizin ve milletimizin bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.