Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit Polis Memuru Fikret Turanlı’nın eşini yalnız bırakmadı.

1985 yılında Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde görev esnasında geçirdiği trafik kazası sebebiyle şehit düşen Fikret Turanlı’nın eşi Mine Turanlı’yı Vali Şefik Aygöl ve Nazlı Aygöl yalnız bırakmadı. Mine Turanlı’nın acısına ortak olan Vali Aygöl, her zaman yanında olduklarını belirterek, "Şehidimizin geride bıraktığı bizlere emanet ettiği eşi Mine Turanlı’yı evinde ziyaret ettik. Rabbim ebediyete giden yolculukta şehidimizi ve acılı eşini kavuştursun. Bizler şehitlerimizden bize emanet ailelerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Acılarına ortak olup güldüklerinde yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.