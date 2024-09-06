Hakkari’de 9 yıl önce teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Dağlıca Tabur Komutanı Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan okutulan mevlitte anıldı. BURSA (İGFA) - Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında şehit düşen Dağlıca Tabur Komutanı Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan 9. yılında düzenlenen mevlitte anıldı. Nilüfer Belediyesi, şehit Yarbay Çelikcan’ın Çalı Mahallesi’ndeki baba ocağında mevlit düzenledi.

Mevlide Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Selim Karaca, Garnizon Komutan Vekili Albay Murat Dülgar, Merkez Komutan Vekili Albay Özkan Yenigün, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Nilüfer Belediye Başkanvekili Emrah Mutlu, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Serpil Altun, Emre Karagöz, Tezcan Öztürk, AK Parti Bursa eski Milletvekili Ali Kul, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Osman Uçar, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Mevlitte, şehit İlker Çelikcan’ın ruhu için dualar edildi, Kur’an-ı Kerim okundu. Şehit Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan’ın vatan için verdiği mücadelenin ve fedakarlığın unutulmayacağının vurgulandığı mevlit sonrası katılanlara yemek ikramında bulunuldu.