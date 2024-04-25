Çanakkale Kara Savaşları’nın 109’uncu yıldönümü anma programları kapsamında 57. Alay Vefa Yürüyüşünün kapanış programı gerçekleştirildi.

Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Komutanı Sahil Güvenlik Yarbay Ercan Oran ve 1200 öğrenci katıldı.

Tören, Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı. Kur-an’ı Kerim Tilavetinin ardından Şehitler için dua edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak gençlere hitap etti. Konuşmanın ardından Bakan Osman Aşkın Bak, gençlerle birlikte şehitliklere karanfil bıraktı. Toplu hatıra fotoğrafı çekildi. Çanakkale Kara Savaşları’nın 109’uncı yıldönümü anma programları kapsamında 57. Alay Vefa Yürüyüşünün kapanış programı SOLOTÜRK gösterisiyle sona erecek.