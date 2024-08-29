Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yönetici ve personelleri ile yükümlüler 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle Pınarbaşı Şehitliği’ni temizleyip önemli ziyaretler gerçekleştirdi.

Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Erhan Delibaş, Serbestlik Şefi Hafize Delibaş, Manevi Rehberlik Bürosu çalışanı ve kurum çalışanları, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebeti ile kamu yararına çalışan yükümlülerle birlikte Pınarbaşı Şehitliği’nin temizliği yaptılar. Heyet daha sonra Bursa’da bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Bursa Şubelerine ziyarette bulundular.

Ziyaret esnasında kamu yararına çalışan yükümlülerle birlikte Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı’nın rehberliğinde yerleşke içerisinde bulunan müze gezisi yapıldı. Sonrasında konferans salonunda Kuran-ı Kerim tilaveti yapılarak tüm şehit ve gazelere dua edilerek 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebeti ile yapılan ziyaret sonlandırıldı.