Kağıt üretim sürecinde kullanılan makine ve teçhizatların sergilendiği Seka Kâğıt Müzesi’ni 2016’dan bu yana 1 milyon 11 bin 787 kişi ziyaret etti.

Temeli 1934 yılında atılan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk sanayi kuruluşlarından SEKA Kağıt Fabrikası, restore edilmesinin ardından 2016’da müze olarak hizmete açıldı. Kağıt üretim sürecinde kullanılan makine ve teçhizatların sergilendiği müze, 8’inci yılını özel bir programla kutladı.

Programda "Hikayelerin Dönüştüğü An: Sayfalardan Gerçeğe" adlı sergi açılışı da gerçekleştirildi. Sergi, izleyicilere bir çocuk kitabı okumanın dışında kitabın dünyasına aktif şekilde katılma imkanı sunuyor. Ses, hareketler ve dokunmatik etkileşim sağlayan sergi, eğlenerek öğrenmenin gücünü yansıtıyor.

Ayrıca, 12 bin 345 metrekare büyüklüğe sahip müze, 18 salonu, 115 vitrin, 443 belge, 337 objesiyle yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerini ağırlıyor. Müzeyi açıldığı 6 Kasım 2016’dan bu yılın ekim ayı sonuna kadar 1 milyon 11 bin 787 ziyaretçi gezdi. El yapımı kağıt, kağıt sanatları, sanat ve ahşap atölyeleri de 45 bin 678 kişiye hizmet verdi. Ayrıca müze 36 süreli sergiye ev sahipliği yaptı.