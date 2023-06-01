Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve binlerce güreş severin ilgi gösterdiği ata sporumuz yağlı güreşin kalbi Sekapark er meydanında atacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin 15.’si için geri sayım başladı.

Ata sporumuz yağlı güreşlerde Türkiye’nin birbirinden değerli başpehlivanlarını bir araya getirecek bu önemli organizasyon 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde İzmit Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilecek. Dev organizasyon bu yıl tarihi Kırkpınar Güreşlerinin efsane ismi Karamürselli Kadir Birlik adına düzenleniyor.

TÜRKİYE’NİN BİRBİRİNDEN DEĞERLİ BAŞPEHLİVANLARI

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca Türkiye'nin birbirinden değerli başpehlivanının yanı sıra 1.000’in üzerinde güreşçiyi bir araya getirecek bu önemli organizasyonda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Öte yandan bu yıl Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen ve 7 organizasyondan oluşan Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde, 15. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri bu ligin 2. organizasyonu olarak yapılacak. Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde ilk 24'e giren başpehlivanlar, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine direkt katılma hakkını kazanacak.

ER MEYDANINDA TER DÖKECEKLER

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi pehlivanların çayıra çıkacağı Sekapark Altın Kemer'de Türkiye’nin en iddialı pehlivanların katılması bekleniyor. Şampiyon başpehlivan, Kocaeli Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri ve Kocaeli’ye özgü motiflerle süslenmiş özel hazırlanmış altın kemerin de sahibi olacak. 14 farklı boyda güçlerini ve tekniklerini er meydanında sergileyecek olan güreşçilerin yanı sıra başpehlivanlar da er meydanında ter dökecekler.