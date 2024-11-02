Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yaşayan Nihal Kılıç, bel fıtığı nedeniyle geçirdiği 8 ameliyatın ardından sağlığına kavuşmayı beklerken daha da kötüleşti.

Beş yıl önce başlayan bel fıtığı ağrıları nedeniyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk ameliyatını olan Nihal Kılıç (44), durumunun düzelmemesi üzerine İstanbul, Kocaeli ve Eskişehir’de birçok farklı doktordan yardım aldı ancak sağlığı iyiye gitmedi; aksine ameliyatlar sonrası acıları giderek arttı.

Kılıç, bacağına ve omurgasına yerleştirilen platin ve vidaların doğru takılmadığını, bazı vidaların sıkılmadan bırakıldığını iddia etti. Maddi zorluklar nedeniyle evini satarak tedavi masraflarını karşılamaya çalışan Kılıç, geçirdiği her ameliyata rağmen ağrılarının dinmediğini ve her geçen gün durumunun kötüleştiğini dile getirdi. Kılıç, omurgasına takılan vidaların gevşemesi sonucu vücuduna dağıldığını ve bu durumun oluşturduğu komplikasyonlarla baş etmeye çalıştığını ifade etti.

Ağrılarının dayanılmaz hale gelmesi üzerine doktor doktor dolaşan Kılıç, hastanelerde tedavi talep ettiği bazı doktorlar tarafından, tedaviye ilk başladığı doktorlarla devam etmesi gerektiği söylenerek kabul edilmedi. Eskişehir’deki doktoruyla yaşadığı sorunlar sonucu yasal yollara başvuran Kılıç, doktoru tarafından davayı geri çekmesi için baskı gördüğünü belirtti. Kılıç, bu sürecin kendisini psikolojik ve fiziksel olarak yıprattığını, günlük hayatını sürdürmekte ve 8 yaşındaki kızıyla ilgilenmekte zorlandığını söyledi.