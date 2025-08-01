Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı olan Bayraktar, TikTok hesabından yaptığı spor videosu ile sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Genellikle savunma sanayiindeki gelişmeler, teknoloji üretimi ve projeleriyle ilgili paylaşımlar yapan Bayraktar, bu kez farklı bir içerikle takipçilerinin karşısına çıktı. "Spor..." notuyla yayınladığı videoda, çeşitli egzersiz hareketlerini yaparken görülen Bayraktar’ın paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Milyonlarca takipçiye sahip olan Bayraktar’ın bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini toplarken, çok sayıda yorum ve etkileşim aldı. Genellikle özel hayatını kamuoyundan uzak tutmasıyla bilinen Bayraktar’ın bu tür kişisel bir anı paylaşması, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.