Ulusalpost.com'un haberine göre, NOW TV'nin haber sunucusu Selçuk Tepeli, uzun bir yaz tatilinin ardından ekranlara geri dönecek. NOW TV tarafından alınan karara göre Tepeli, 2 Eylül 2024 Pazartesi günü görevine başlayacak.

Selçuk Tepeli, ana haber bülteninde yaptığı yorumlarla dikkat çeken haber sunucularından biridir.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Selçuk Tepeli (1974, İstanbul), Türk gazeteci, sunucu ve ana haber spikeridir.

Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul'un Silivri ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Fransızca Bölümü'nden mezun olan Tepeli, yüksek lisansını IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yaptı. Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergilerinin yayın yönetmenliğini üstlendi. Daha sonra Habertürk TV'de genel yayın yönetmenliği yaptı ve Ceyda Karan'la birlikte "Eksen" adlı programı sundu. 2020 yılında, FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın ayrılmasının ardından Selçuk Tepeli, Habertürk TV'deki görevinden ayrılarak 7 Eylül 2020'de "Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber" programını sunmaya başladı.