Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde meydana gelen selde yıkılan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği ruhsatsız olduğu tespit edilen işletme ile ilgili ikinci duruşma görüldü.

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 5 Eylül 2023’te kuvvetli yağış sebebiyle Sisli Vadi’deki turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi. Selde bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz hayatını kaybetti.

Tutuklanan işletme sahibi Bülent B.’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli için Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci duruşma görüldü. Duruşmaya, "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Bülent B., tutuksuz sanık Cenan A., tutuksuz sanık Sevcan U. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile müştekiler Hüseyin Duman, Merve Sude Yaşa, Kadir Yaşa, Safiye Yaşa, Mehmet Han Yaşa, Emine Solmaz ve taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanık Büşra G. duruşmaya katılmadı.

Duruşmanın başında Hüseyin Duman ile Safiye Yaşa, sanık Bülent B’ye kaybettiği yakınlarının fotoğrafını gösterdi. Yaşa, “Adalet tecelli edecek hesabını vereceksin” dedi. Bunu üzerine mahkeme heyeti duruşmaya başlamadan ara verdi. Ara verildiği anda sanık ailesi ile müştekiler arasında çıkan tartışmada biri sanık Bülent B’ye güneş gözlüğü fırlattı.

Aranın ardından duruşma başladı. SEGBİS ile duruşmaya katılan tutuksuz sanık Sevcan U. savunma yaptı. Sevcan U., Bahri B. ile dost olduklarını belirterek şirketi Bülent B’nin borçları olduğu için belirli bir süre üzerine aldığını söyledi. Sevcan U. olay anında bölgede olduğunu ifade ederek, “Olay zamanı ben ailemle tatil yapıyordum. En son kayınbiraderimin Marmaraereğlisi’nde buluna yazlığına giderken Bahri B. beni aradı ve görüşmemiz gerektiğini söyledi. Bende ona kayınbiraderimin Marmaraereğlisi’nde bulunan yazlığına gittiğimi söyledim. Daha sonra İstanbul’da bir alışveriş merkezinde Bahri B., Bülent B. ve soy ismini bilmediğim muhasebeci Mesut ile görüştük. İğneada olan işletmenin sel nedeniyle yıkadığını ve benim bir kaç gün ortadan kaybolmam gerektiğini söylediler ama ben onları dinlemedim. Marmaraereğlisi’ne vardığımda beni jandarma aradı ve savcılığa gitmemi söyledi. kağıt üzerinde üzerime devredildi, başka bir ticaretimiz olmadı” dedi. Sevcan U. suçsuz olduğunu belirtti ve beratini talep etti.

Daha sonra sanık Bülent B’nin avukatı mahkeme heyetine görüntü sundu. Görüntünün izlenmesinin ardından sanık savunma yaptı. Sanık Bülent B. savunmasının öncesinde mahkeme heyetine dosya sundu.

2014 yılında satın aldıklarını ve 11 kurumdan aldıkları olumlu görüş sonucu işletmeyi kurduğunu belirten Bülent B. tesisin bulunduğu bölgede göletten gelen su nedeniyle selin yaşandığını ileri sürdü. Bülent B., “Burası bir dere değil çay, yılın 3 ayı kuru. Ben olayda hayatını kaybeden insanlara üzülüyorum. Yolda yaralı kedi görsem dururum hemen müdahale ederim. Ben Türkiye’ye ihracat şampiyonluğu getirdim, üniversiteyi yüksek şerefle bitirdim. Bu dava örnek teşkil etsin” diye konuştu.

Hayatını kaybeden Ümit Solmaz’ın annesi Emine Solmaz, sanığa tepki göstererek, "Beni evlatsız bıraktın. Canım yanıyor, evladımı öldürdün" dedi. Rahatsızlanan Solmaz, sağlık ekiplerince salondan çıkarıldı.

Bülent B. oraya yakın bölgede olan göletin diğer tarafından ağaçların yıkılmadığını ifade ederek, “Göletin üst tarafından tek bir ağaç yıkılmadı. Tesisin olduğu bölgede ise binlerce kütük evlere vurdu ve yıktı. Benim kabahatim inanın yok. Orada olsam ben de ölecektim. Orada olmuş olsam insanlara yardım ederdim. Ben artık o çiftliğe gitmem, o gölet orada oldukça. Çünkü gölet fiilen bitmeden su tutmaya başlamış” şeklinde savunma yaptı.

Olay anı kaçma girişiminde bulunmadığını anlatan Bülent B., “Oradan hiçbir şey almadım. Evimde yapılan aramada silah, tüfek ve bıçaklar ele geçirildi. Yakalandığım gün üzerimde bulunan para şirketindi. Kaçacak bir durumum yok. Kaçarsam şirketim zarar görür, insanlar işsiz kalır. Ben suçlu olduğuma inanmıyorum. Ben yargılanmaktan kaçmıyorum. Yurt dışına kaçsam tır şoförlüğümü yapacağım, benim yaşım 53 olmuş." dedi.

Müşteki Safiye Yaşa ise Bülent B’nin babası Bahri B’nin kendisine "Kızının ölüsü üzerine dans ediyorsun" söyleminde bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

Olayda yaralı olarak kurtulan Hüseyin Duman ise savunmasında, “Sabah uyandığımızda su belimize kadar gelmişti. Camdan baktığımda dere yatağında su yok denilecek kadar azdı. Su tamamen bize geliyordu. Dere yatağına ve tarım alanına turizm tesisi yapılmış. Eşim ve kızım üst kata çıktığında suyun seviyesi artmaya başlamıştı. Ben komşulara bakarken ağaçlar gelmeye başlamıştı. Bu tesis ruhsatsız ve mühürsüz. Fatura istediğimde vermediklerinde anlamıştım” şeklinde konuştu.

Sonrasında müşteki ve sanık avukatları savunma yaptı. Yapılan savunmaların ardından ara belirli bir süre ara verildi. Aranın ardından mahkeme heyeti sanık Bülent B’nin tutukluluğun devamına, sel olan bölgede keşif yapılmasına karar verdi.

Mahkeme öncesi selde hayatını kaybedenlerin yakınları adliye önünde açıklama yaptı. İlk olarak eşini kaybeden Hüseyin Duman konuşma yaptı. Duman konuşmasında bize destek olmaya gelen herkese teşekkür ederek, adalet için mücadele ettiklerini söyledi.