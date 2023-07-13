İznik’te yaşanan sel felaketinde ana sulama kanallarına giren çamur ve kum ekiplerce temizlenmeye devam ediyor.

İznik Ova köylüleri sulama ekipleri; İznik ve mahallelerinde etkili olan sel felaketinden etkilenen ana kanallarda temizlik çalışması başlattı. Yaşanan sel felaketinde etkilenen ana sulama kanallarına çamur ve kum doldu alanda temizlik ve bakım onarım çalışmaları için ekipler canla başla devam ediyor.

8 Temmuz Cumartesi günü yağan yağmur sonucu Boyalıca, Yörükler, Orhaniye, Ömerli ve Elbeyli mahallelerinde tarım alanlarnı sular altında kalmıştı. Tarım arazileri, ova köyleri sulama birliği kanal ve kanaletleri toprak ile doldu. Ekipler üreticilerin sebze ve tarımsal su ihtiyacını karşılayabilmek için, 5 iş makinası ve personelle canla başla çalışmaya devam ediyor.