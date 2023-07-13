Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, düzenlenen törenle “Zirai Eğitim Hizmeti Sözleşmesi” imzaladı. İş birliği kapsamında kırsal ilçelerde faaliyet gösteren çiftçilere tarımsal eğitimler düzenlenecek.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığı ile çiftçilere ve üreticilere verdiği desteklerin yanı sıra eğitim çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda Eskişehir’de faaliyet gösteren çiftçilere ve tarımsal üretime ilgi duyan vatandaşlara, zirai eğitimler aldırılarak eksik olduklarını düşündükleri ya da merak ettikleri alanlarda kendilerini geliştirmelerini amaçlayan “Zirai Eğitim Hizmeti Sözleşmesi” törenle imzalandı.

Törene Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Benek, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Levent Özbunar ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Eğitim sözleşmesi ile tarımsal alanda önemli bir eğitim farkındalığı sağlanacak.

Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, “Tarımsal alanda iş birliklerine çok önem veriyoruz. Tarım alanında birçok proje yürütüyoruz ancak her işin temeli eğitim. O yüzden bu eğitim iş birliğinin güzel sonuçlar vereceğini düşünüyorum. İlçelerimiz ve kırsal mahallelerimizde faaliyet gösteren çiftçilerimiz için şimdiden hayırlı ve güzel bir eğitim dönemi olsun.” dedi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Levent Özbunar da bu tür eğitim faaliyetlerinin üretime önemli katkılar sunduğunu belirterek, yapılacak çalışmada yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından imzalar atılırken tören, çektirilen fotoğraf ile sona erdi.