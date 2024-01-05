Beşiktaş’ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Kasımpaşa karşısında kaydettiği golle Süper Lig’deki gol sayısını 2’ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların 2005 doğumlu golcüsü Semih Kılıçsoy, Kasımpaşa’ya attığı golle üst üste 2. golünü kaydetti. 18 yaşındaki futbolcu, diğer golünü ise Hatayspor karşılaşmasında atmıştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme ve grup aşamalarında da toplam 7 mücadelede forma giyen Semih, siyah-beyazlı takımın evinde 3-1 kazandığı KF Tirana maçında da ağları 1 kez havalandırmıştı.

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe’nin 11’de görev verdiği Kılıçsoy, 81. dakikada yerini Emirhan Delibaş’a bıraktı.