Beşiktaş’ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Kasımpaşa karşısında kaydettiği golle Süper Lig’deki gol sayısını 2’ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların 2005 doğumlu golcüsü Semih Kılıçsoy, Kasımpaşa’ya attığı golle üst üste 2. golünü kaydetti. 18 yaşındaki futbolcu, diğer golünü ise Hatayspor karşılaşmasında atmıştı.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 3 değişiklikle sahaya çıktı Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 3 değişiklikle sahaya çıktı

UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme ve grup aşamalarında da toplam 7 mücadelede forma giyen Semih, siyah-beyazlı takımın evinde 3-1 kazandığı KF Tirana maçında da ağları 1 kez havalandırmıştı.

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe’nin 11’de görev verdiği Kılıçsoy, 81. dakikada yerini Emirhan Delibaş’a bıraktı.

Kaynak: iha