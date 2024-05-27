Olay, Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Çatıya tadilat yapmak için çıkan bir şahsın hiçbir güvenlik önlemi almaması korkuttu. Çatıda kimi zaman oturarak, kimi zaman da tehlikeli şekilde yürüyerek çalışan şahıs, tehlikeyi umursamadan işine devam etti. Uzun süre çatıda tamir işlemine devam eden kişinin çatının en uç noktasına kadar geldiği anlarda yürekler ağızlara geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



“TÜRKİYE’DE YILDA 3 BİN İNSANIMIZ İŞ KAZASINDAN ÖLÜYOR”

İş güvenliği ve iş sağlığı yasasının Türkiye’de 2012 yılında uygulanmasına başlandığını belirten uzmanlar, herhangi bir denetimin yapılmadığına dikkat çekti. Yasanın uygulanması aşamasında ciddi sıkıntılar olduğunu ifade eden uzmanlar, “Türkiye’de yaklaşık yılda iş kazalarından 3 bin insanımız maalesef ölüyor. Bundan dolayı da bir sürü anne babalarımız çocuklarıyla birlikte yetim kalıyor. O nedenle iş güvenliği yasalarının gerektiği gibi kurallarına uygun bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Maalesef ki bu tür önlemsiz çalışmalar genellikle yüzde 90 ölümle sonuçlanıyor. O nedenle gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini düşünüyorum” dediler.