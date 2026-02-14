Açılışa özel yapılan indirimler nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bölgede, trafik düzenlemesinin yetersiz kalması alışveriş keyfini çileye dönüştürdü.

Özellikle Süleymaniye altgeçidinin bulunduğu noktada düzensiz şekilde park edilen araçlar, cadde üzerindeki trafik akışını olumsuz etkiliyor. Artan araç yoğunluğu nedeniyle zaman zaman uzun kuyruklar oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Yaşanan trafik sıkışıklığı sürücülerin tepkisine neden olurken, yetersiz park alanları hem alışverişe gelen vatandaşları hem de caddeyi kullanan diğer sürücüleri zor durumda bırakıyor. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman sürücüler arasında sözlü tartışmaların da yaşanıyor.