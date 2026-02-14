Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa Mahallesi Semihbey Sokak üzerinde seyir halinde olan Nazmi B.(38) yönetimindeki 43 AS 406 plakalı otomobil ile Furkan Ş.(26) yönetimindeki 16 AAJ 931 yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken otomobilde yolcu konumunda bulunan Hatice B.(74) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.