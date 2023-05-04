Milliyetçi Hareket Partisi Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP)’den Sorumlu İl Başkanı Serap Şule Kalın, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak; “Türkiye’nin birliğine, bölünmez bütünlüğüne ve huzuruna karşı plan yapanların karşısında Kayseri Kalesi gibi durma kararlılığındayız” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Milliyetçi Hareket Partisi Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP)’den Sorumlu İl Başkanı Serap Şule Kalın, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kalın, Türk gençlerine ilham olan bu tarihi günün önemine vurgu yaparak; “3 Mayıs 1944, davası uğruna her türlü şahsi menfaat hesabına gözünü kapatan, hiçbir tehdidin yıldıramadığı, her türlü baskı, zulüm ve işkenceye rağmen milli dava yolundan asla taviz vermeyen 23 şerefli, yüksek karakterli ve ahlaklı Türk milliyetçisi, milyonlarca Türk gencine ilham olmuştur. Türk milliyetçileri olarak tarihin bize yüklediği sorumluluğun bilincinde, Türkiye’nin birliğine, bölünmez bütünlüğüne ve huzuruna karşı plan yapanların karşısında Kayseri Kalesi gibi durma kararlılığındayız. Bizim milliyetçiliğimiz düne anlam katan, bugüne kıymet yükleyen ve yarına şuur veren bir özelliktedir ve Türk milliyetçileri mukaddes davasına sahip çıkacak, bu davayı yüceltmek için tüm çabasını gösterecektir. Bu onurlu mücadelenin yıldönümünde başta Başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere bu davaya emeği geçen tüm yol arkadaşlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum” ifadelerine yer verdi.