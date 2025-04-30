Açıklamada, bu saldırıların Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar verdiği belirtildi.

Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Suriye’nin güneyinde yaşanan olayların, merkezi yönetim ile yerel unsurlar arasında diyalogla çözülebileceğine olan inançlarını yineledi. Ayrıca, bu süreçte suça karışan kişilerin yargı önüne çıkarılmasının önemine dikkat çekti.

Keçeli, uluslararası toplumun ve özellikle bölge ülkelerinin Suriye'de barış ve istikrarın sağlanmasına destek olma sorumluluğunu hatırlatarak, Türkiye’nin Suriye toplumunun tüm kesimleri arasında diyalog ve uzlaşı çabalarına katkı vermeye devam edeceğini ifade etti.