2019 ile 2023 yılları arasında faaliyet göstermeye başlayan bu firmalar, mali sorunlarını aşmak amacıyla Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne geçici mühlet başvurusu yaptı.

Başvuruları değerlendiren mahkeme, Bursa Global Profesyonel Atık Yönetimi (2020), Avar Gıda Deniz Ürünleri (2021), Mental Ajans Reklam, Zemheri Tekstil (2019), Ayman Yassı Metal (2021), Ebren Tekstil (2023) ve Mihenk Boya Tekstil (2021) adlı şirketlere 3 ay süreyle geçici konkordato koruması sağladı. Ayrıca her firmaya konkordato komiserleri görevlendirildi.

Kararla birlikte bu şirketlerin sahip oldukları taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının devri ikinci bir emre kadar durduruldu. Mahkemenin onayı olmadan rehin koymaları, kefil olmaları ya da tesislerini devretmeleri de yasaklandı.

İcra İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, geçici mühlet boyunca firmalara karşı hiçbir yeni icra ya da haciz işlemi başlatılamayacak. Mahkeme, mühlet süresinin uzatılmasına gerek duyulması ya da süre dolmadan gelişen yeni koşullar olması durumuna karşı şimdilik duruşma tarihi belirlemedi.