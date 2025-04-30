Tarla tarımı, meyvecilik ve sebzeciliğin yoğun olarak yapıldığı Zeyniler’de üreticilerle bir araya gelen Sarıbal, don olayının etkilediği arazilerde gözlem yaptıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarıbal, yaşanan don olayının çiftçiler için büyük bir yıkıma yol açtığını belirterek, “Ne yazık ki çiftçilerimiz açısından bir yıllık emek şu an kayıpla sonuçlanmış durumda. Sebzecilikte ürün yenileme şansı olsa da meyvecilikte bu mümkün değil. Şu anda bir Margaret armudu bahçesindeyiz. Ancak son 3-4 gecedir hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle don olayı yaşandı ve ürünlerde ciddi kalite kaybı meydana geldi. Kalan ürünler ise pazarlama açısından değersiz hâle gelmiş durumda,” dedi.

Çiftçilerin temel beklentilerini sıralayan Sarıbal, tarım sektörünün yalnızca gıda üretimi değil, aynı zamanda ülkeye döviz kazandıran stratejik bir alan olduğuna dikkat çekti. Sarıbal, Ziraat Bankası ve diğer bankalardan alınan tarımsal kredilerin faizsiz olarak dondurulması ve bu borçların 3-4 yıla yayılarak yapılandırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca çiftçilerin Bağ-Kur prim ödemelerinin durdurulmasını ve buna rağmen sağlık hizmetlerinden faydalanmalarının devam etmesini talep etti. 2025 yılı destekleme ödemelerinin ise bir an önce yapılması gerektiğini vurguladı.

Tarım alanlarında zorunlu sigorta sistemine geçilmesi gerektiğini dile getiren Sarıbal, “Nasıl ki araçlarda, binalarda ve depremde zorunlu sigorta varsa, tarımda da bu güvence sağlanmalıdır. Afet Kanunu’nda değişiklik yapılmalı, sadece toplam servet değil, o yıl üründe yaşanan zarar da afet kapsamında değerlendirilmelidir,” ifadelerini kullandı.

Sarıbal, çiftçilerin bu zorlu süreçte yalnız bırakılmaması gerektiğini ve kısa vadeli çözümlerle birlikte geleceğe dönük yapısal düzenlemelere de ihtiyaç olduğunu belirterek, “Bu enkazın altından üreticiyi hep birlikte çıkarmak hepimizin sorumluluğudur. Yıllardır bu ülkeye hizmet eden çiftçimiz bugün zor durumda ve onların yanında olmak zorundayız,” diyerek açıklamasını tamamladı.