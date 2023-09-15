Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Güreş Şampiyonası’nda mücadele etmek için Sırbistan’ın Belgrad şehrine gitti.

Serbest Güreş Milli Takımı, 16 - 24 Eylül tarihleri arasında Sırbistan’ın Belgrad şehrinde yapılacak olan Dünya Güreş Şampiyonası için Belgrad’a hareket etti.

Milli takım kafilesinde yer alan sporcular şu şekilde:

57 kg Süleyman Atlı

61 kg Emrah Ormanoğlu

65 kg Cavit Acar

70 kg Servet Coşkun

74 kg Soner Demirtaş

79 kg Ramazan İshak Sarı

86 kg Osman Göçen

92 kg Feyzullah Aktürk

97 kg İbrahim Çiftçi

125 kg Taha Akgül