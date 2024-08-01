Bilecik’in şerbetçiotu ile ünlü olan Pazaryeri ilçesinde şerbetçiotu çiçeği kolonyası kullanıma sunuldu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, şerbetçiotu çiçeği kolonyasının kullanıma sunulduğunu belirtti. Başkan Tekin, “Şerbetçiotu kolonyasından sonra şimdi de şerbetçiotu çiçeği kolonyasını halkla buluşturuyoruz. Bilecikliler Dernek Başkanı Erdoğan Mısırlı ’ya ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şerbetçiotu çiçeği kolonyasını nesrin kolonyaları kalitesiyle bizlerle buluşturduğu için de ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

Yeşil renkte olan, kalıplara dolduran şerbetçiotu çiçeği kolonyası kullanıma sunuldu.