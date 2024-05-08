Serdivan Belediye Meclisi Mayıs Ayı İkinci Oturumunda 2023 yılı kesin hesabı görüştü. Kesin hesap, oy çokluğu ile onaylandı.

Serdivan Belediye Meclisi, 2023 yılı Kesin Hesabının görüşülmesi için Mayıs Ayı Meclisi İkinci Oturumunu gerçekleştirdi. Hüseyin Haldızoğlu Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tek gündem maddesi ele alındı. Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri tarafından rapor hakkında meclis üyelerine bilgi verildi. Komisyon raporunun okunması sonrasında gerçekleştirilen oylama ile 2023 Yılı Kesin Hesabı oy çokluğu ile onaylandı. Bir sonraki meclis toplantısının da 3 Haziran Pazartesi günü saat 14.00’da yapılması kararlaştırıldı.