Sakarya’da 5 ay önce hizmete açılan Serdivan Devlet Hastanesi acil servisinde günlük ortalama 650 hastaya hizmet verilirken, polikliniklerle beraber bu sayı bin 200’e ulaşıyor.

5 ay önce hizmete başlayan Serdivan Devlet Hastanesi günde bin 200 hastaya hizmet veriyor. Dahiliye, çocuk hastalıkları, genel cerrahi, kardiyoloji, göz, fizik tedavi, psikiyatri, üroloji, enfeksiyon hastalıkları olmak üzere toplam 12 polikliniği bünyesinde barındıran hastaneyi Sakarya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü ziyaret etti. Hastane hakkında bilgilendirmelerde bulunan hastane Başhekimi Uzm. Dr. Semih Songür, “15 Ağustos 2023’te hizmete giren hastanemiz 5 aylık dönemde Dahiliye, Çocuk Hastalıkları, Genel Cerrahi, Kardiyoloji, Göz, Fizik Tedavi, Psikiyatri, Üroloji, Enfeksiyon Hastalıkları olmak üzere 12 poliklinikle hizmet veriyor. Günlük ortalama Acil Servis 650 ve Poliklinik hizmeti 550 olmak üzere toplam bin 200 hastaya hizmet veriyoruz. Önümüzdeki aylarda Nöroloji, Radyoloji, Göğüs Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz polikliniklerimizi de açmayı planlıyoruz. Hastanemizde Acil, Dahiliye, Cerrahi, Günübirlik, Yoğun Bakım, Uyku servisi olmak üzere 6 servisimiz mevcut, bu servilerimizde toplam 55 yatakla hizmet veriyoruz. 4 odalı ameliyathanemizde Genel Cerrahi bölümümüzün ameliyatları gerçekleşiyor. Günde 150 hastaya Fizik Tedavi Ünitemizde hizmet veriyoruz, önümüzdeki ay Endoskopi Ünitemizi de hizmete açmak istiyoruz” dedi.

“Serdivan Devlet Hastanesi zamanla daha da gelişecektir”

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında Yenikent ve Sadıka Sabancı hastanelerinin ardından Serdivan Hastanesinin şehre kazandırılmasının önemine değinerek, “Eski adıyla Toyatasa Devlet Hastanemiz burada geçici olarak hizmet verdi ve yeni binasına yeni ismiyle Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi olarak geçti. Bu binamızın daha önce olduğu gibi SEAH’ın ek binası olmasındansa, SEAH’ın yükünü de hafifletecek bağımsız bir hastane olmasının daha iyi olacağına karar verdik. Siyasi iradenin ve şehrimizin yöneticilerinin desteğiyle yeni bir hastanemiz oldu. Bugün hizmet talebine baktığımızda alınan kararın yerinde olduğunu görüyoruz. Şüphesiz ki Serdivan Devlet Hastanesi zamanla daha da gelişecektir” diye konuştu.