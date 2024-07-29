Türk Müziği Meşkinden Psikolojiye, Yazarlık Atölyesinden Minyatüre 8 farklı ders Serdivan Kültür Sanat’ta olacak.

Modern Çağ ve İslami Yükümlülüklerimiz, Hayal Gücünü Eğitmek: Kurmaca Atölyesi, Psikoloji: Veli-Aile Seminerleri, Çini Atölyesi, Minyatür Atölyesi, Ebru Sanatı, Seramik Obje Tasarımı ve Türk Müziği Meşki bu yıl Akademide açılacak dersler. Soner Duman, Abdullah İnce, Mustafa Doğan Dikmen, Güray Süngü, Songül Ergün, Emsele Bal gibi isimler bu yıl ders verecek hocalardan bazıları.

Akademiye kayıtlar bugün itibariyle başlarken 3 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Kesin kayıt sonuçları ise 4 Ağustos Pazar günü ilan edilecek. Serdivan Kültür Sanat, Akademi dersleri ile eş zamanlı Çocuk Bahçesi atölyeleri de düzenleyecek. 3-14 yaş arası çocuklarımız duyusal, bilişsel ve motor becerilerini geliştirirken aynı zamanda sosyalleşme imkanı da bulacak. Bu yılın teması hareket olacak. Her akşam atölye çalışmalarının ardından hareket-beceri alıştırmaları ile geleneksel sokak oyunları gerçekleştirilecek.

Salı gününden Cumartesi gününe haftanın 5 günü düzenlenecek olan Serdivan Belediyesi Çocuk Bahçesi atölyelerine kayıtlar ise 5 Ağustos tarihinde alınacak. İlk atölye çalışması ise 6 Ağustos tarihinde başlayacak. Ağustos ayı boyunca 5 hafta devam edecek olan atölyeler 19.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirecek ve kayıtlar online olarak serdivankultursanat.org adresi üzerinden alınacak. Yetişkinlere yönelik 8 farklı ders ile Ağustos ayı boyunca düzenlenecek Akademi kayıtları ise 29 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında serdivankultursanat.org adresi üzerinden alınacak.