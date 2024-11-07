Serdivan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yeşil dokusunu daha da güzelleştirmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Son olarak Arabacıalanı Mahallesi Alaniçi Parkına hayat veren ekipler, peyzaj düzenlemesi ve bitki ekimi işlemleri gerçekleştirdi. Parka kareks, gold taflan ve loropetelyum gibi farklı türdeki bitkiler ekilerek hem görsel bir şölen sunuldu hem de bitki çeşitliliği artırıldı. Bu sayede vatandaşların doğanın sunduğu güzellikten daha fazla faydalanabileceği belirtildi. Serdivan Belediyesi’nin ilçenin her köşesini daha yeşil ve daha yaşanabilir hale getirmek için projeler üretmeye devam ediyor.