Dünya Boks Konseyi (WBC) gümüş kemer sahibi Seren Ay Çetin, 24 Şubat Cumartesi günü WBC ve WBO dünya şampiyonluğu unvan maçında mücadele edecek. Kariyerinin en önemli karşılaşması öncesi heyecanlı olduğunu aktaran Seren Ay, 5 büyük federasyonun şampiyonluğunu yaşamak istediğini söyledi.

WBC gümüş kemer sahibi Seren Ay Çetin, 24 Şubat Cumartesi günü Danimarka’da Dina Thorslund ile WBC ve WBO dünya şampiyonluğu unvan maçında karşı karşıya gelecek. Dünyanın 1 numarası olmak isteyen Seren Ay, bu önemli müsabakayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Tecrübeli bir boksör ile dövüşeceği için heyecanlı olduğunu belirten Seren Ay, “Dünya şampiyonluk unvan maçını oynayacağım. Uzun zamandır hazırlandığım bir maçtı. Rakibim şu an dünyada 1 numarada, dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Çok tecrübeli bir isim. Onun gibi bir boksörle maça çıkacak olmam gurur ve heyecan veriyor. Onu yenebileceğimi düşünüyorum, çok heyecanlıyım. Rakiplerim ve kamp partnerlerim hep tecrübeliydi. O yüzden teknik olarak eksik olduğumu düşünmüyorum. Kendisi kuvvetli bir boksör, sürekli ileri oynuyor. Ben de kuvvetliyim, ben de sürekli atak yapıyorum. Çok güzel bir maç olacak” ifadelerini kullandı.

“İnşallah dünya şampiyonluk kemerini alacağım ve bu ilk olacak”

Güçlü rakibinin namağlup olduğunu ve bir ilki başarmak için mücadele edeceğini belirten Seren Ay Çetin, şunları söyledi:

“Benim de kariyerimin en büyük maçı. Bu maçı kazanırsam, profesyonel boksta iki büyük federasyonun dünya şampiyonluk kemeri ülkeye gelecek. WBC Silver şampiyonuyum. Türkiye’de bu kemeri kazanan ilk kadın boksörüm, erkeklerde de bir isim var. Ülkemizde profesyonel boks yeni yeni yaygınlaşıyor. İnşallah dünya şampiyonluk kemerini alacağım ve bu ilk olacak. İkimiz de namağlubuz. Onun kariyerinde 20 maçı var, 8 nakavtı var. Benim 11 maçımda 7 nakavtım var. Nakavt edebilir miyim bilmiyorum ama neden olmasın? Umarım nakavtla biter çok heyecan verici.”

“Eminim olimpiyatlarda madalya gelecek”

Boks branşında kadınlarda başarılı işler yapıldığını dile getiren genç sporcu, “Milli takımdaki arkadaşlarım amatörde de çok güzel işler yapıyor. Olimpiyatlar var, onlara çok başarılar diliyorum. Eminim madalya gelecektir çok umutluyum; özellikle kadın takımından” cümlelerine yer verdi.

“Federasyonun kurulmasıyla başarılar artıyor”

Türkiye’de yapılan çalışmalar sonrası profesyonel boks federasyonunun kurulduğunu ve bu durum kendisine fayda getirdiğini aktaran Seren Ay, “Türkiye profesyonel boks federasyonu WBC tarafından çok desteklendi. Bu yüzden Oksana Semenishina’ya ve promotör Ahmet Öner’e çok teşekkür ediyorum. Kaç yıl sonra profesyonel boks federasyonu kuruldu. Bu durum da benim çok işime geliyor. Bu sayede başarılar ve boksörler artıyor. Böyle olunca halk, profesyonel boksu daha çok tanıyor” şeklinde konuştu.

“5 büyük federasyonun şampiyonluğunu yaşamak istiyorum”

Yeni yıldaki hedefleri hakkında da görüşlerini belirten Seren Ay, “2024’teki hedefim dünya şampiyonu olmak. 24 Şubat’ta maçım var, iki büyük federasyonun şampiyonluğuna oynayacağım. Yılın sonuna doğru eğer bunu kazanırsam, bir WBA oynamak istiyorum. Ben 5 büyük federasyonun şampiyonluğunu yaşamak istiyorum. Bu yılı 3 kemerle kapatmak istiyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Serdar Avcı: “Bu unvanı ülkemize getirmek için oraya gideceğiz”

Seren Ay Çetin’in, WBC International, WBC Asya gümüş ve UBO dünya şampiyonluğu sahibi antrenörü Serdar Avcı da İHA’ya yaptığı açıklamada, “İlk defa Türk kızı WBC şampiyonluk maçına çıkıyor. Aynı zamanda WBO şampiyonluğuna çıkıyor. İki tane büyük federasyonun unvanına birden oynayacak. Bu bir tarih. Daha önce ne kadınlarda, ne erkeklerde ikisini bir anda oynayan olmadı. Bununla gurur duyuyoruz. Antrenmanlarını Türkiye’nin ilk ve tek profesyonel boks kulübü olan Kadıköy Boks Kulübü’nde yapıyor. Oldukça da güzel bir antrenman dönemi geçirdi. Birçok yabancı başarılı, şampiyonluklar yaşamış olan, rakibine yönelik olan stiliyle, sporcuları ülkemize davet ettik. Antrenmanlarını ona göre hazırladık. Seren Ay, Danimarkalı sporcu ile oynamak için deplasmana gidiyor. Dina, 3 kez dünya şampiyonluğu yaşamış bir isim ve efsane boksörler Muhammed Ali, Mike Tyson gibi isimlerin kazanmış olduğu ‘Süper Şampiyon’ unvanını da elinde bulunduruyor. Bu unvanı ülkemize getirmek için oraya gideceğiz. İnşallah kazanıp geleceğiz” dedi.

“WBC Türkiye Şampiyonluğu kuruluyor”

Türkiye’de profesyonel boks federasyonunun kurulması için yapılan görüşmelerle olumlu sonuçlar aldıklarını sözlerine ekleyen Avcı, emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları dile getirdi:

“Türkiye’de profesyonel boks federasyonu yoktu. Artık resmi olarak kuruldu. Oksana Semenishina’ya çok teşekkür ediyoruz. Ülkemize gelerek hakemlerimize seminerler verdirdi. Profesyonel boksun ne olduğunu öğretti. Daha sonra Semenishina, Türk hakemlerimizi yurt dışında staja gönderdi. Ben profesyonel boks federasyonunun kurulması için elimden geleni yaptım. Resmi adı Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu olarak geçiyor. Artık Türk lisansları ile dünyanın her yerinde dövüşebiliyoruz. Seren Ay, kendi ülkemizin bayrağı ile çıkacak. Bu çok gurur verici bir şey. WBC İngiltere, WBC Amerika şampiyonluğu var da neden WBC Türkiye şampiyonluğu olmasın? WBC Genel Sekreteri Oksana Semenishina’ya rica ettim. Daha sonra WBC Başkanı Mauricio Sulaiman’ın yanına gittik. O da bu isteğimizi geri çevirmedi. WBC Türkiye şampiyonluğu kuruluyor, ofis açılıyor. Bunda çok büyük emeği olan Oksana Semenishina’ya ve Mauricio Sulaiman’a çok teşekkür ediyorum.”