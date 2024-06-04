Bilecik’te ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ programı çerçevesinde düzenlenen sergi açılışında el emeği ürünler ilgi odağı oldu.
Bilecik Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ programına dair etkinlikler başladı. Program; Vali Şefik Aygöl’ün eşi Nazlı Aygöl, Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, kurum amirleri ve vatandaşların yoğun katılımlarıyla gerçekleşti.
Programda sergi açılışı öncesi Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Nalan Yıldırım konuşmasını gerçekleştirdi.
Ardından Nazlı Aygöl’ün katılımıyla kurdele kesimi gerçekleştirilerek sergi açılışı yapıldı.