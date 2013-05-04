İnegöl'e bağlı Kozluca Köyü köprüsü mevkiinde serinlemek için arkadaşları ile birlikte dereye yüzmeye giren ortaokul öğrencisi boğularak hayatını kaybetti. AKUT ve NAK ekiplerinin aramaları sonucu Yunus Malay isimli öğrencinin cesedine ulaşılamazken, aramalara bugün devam edilecek.

Üçevler Mahallesinde ikamet eden Alanyurt Fatih Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencisi 14 yaşındaki Yunus Malay, sabah okula gitmek için evden çıktı. Ancak okul yerine amcasının oğlu Ahmet Malay ve beraberindeki arkadaşları ile beraber bisikletlerle İnegöl’e bağlı Kozluca köyü mevkiindeki dereye giderek yüzüp serinlemek istediler. Yüzme bilmeyen Yunus Malay, öğle saatlerinde Amcasının oğlu Ahmet Malay ve beraberindeki arkadaşları ile birlikte derenin akıntılı yerine girerek yüzmeye başladılar. Bu sırada akıntıya kapılan Yunus, arkadaşlarına bağırarak yardım istedi. Çaresiz çocuğun imdadını duyan amcasının oğlu Ahmet Malay, amcasının oğlunu kurtarmaya çalıştı. Ahmet, son anda Yunus'un elinden tutmayı başarsa da, bir anda eli kayınca, bir süre akıntıyla beraber sürüklenen çocuk suyun derinliklerinde kayboldu.

Ahmet Malay ve arkadaşları hemen durumu Yunus’un ailesine bildirdi. Haberi alır almaz olay yerine gelen ailesi ve çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yapabilecekleri bir şey olmayınca durum AKUT ve NAK Arama Kurtarma ekiplerine bildirildi.

Yüzme bilen bazı vatandaşlar, dereden karşıdan karşıya ip atarak suya girip çocuğun cesedini aradılar. Suya tek başına giren boğulan çocuğun komşusu Tarkan Çelik, çocuğun boğulduğu kısımda dibe dalarak cesede ulaşmaya çalışsa da, başarılı olamadı. Cesur komşu Tarkan Çelik, "Su fazla derin, elimden geleni yaptım. Bu şekilde bulmak zor. Kim olursa olsun yinede o suya girip kurtarmak isterdim" dedi.

Gözü yaşlı şekilde boğulma anını anlatan amcasının oğlu Ahmet Malay ise, "Yüzmeye geldik. Yunus'un gelmesini istemiyordum çünkü yüzme bilmiyordu. Yolda gelirken inşallah bir şey olmaz diye temennide bulundum. Yunus'a 'sana bir şey olursa annene babana ben ne diyeceğim. Suya girme' dedim. 5-6 kişi suya girdik. 2 kişi kaçtılar. Ağaçların yanına gittik. İlk önce ileri doğru sürüklendi. Elimi attım, tuttum. Baktım ikimiz birden sürükleniyoruz. Bırakmak zorunda kaldım. Sonra bir arkadaş yüzdü tuttu getirdi. Akıntı ikisini de götürüyordu, maalesef arkadaşta bırakmak zorunda kaldı. Biraz çırpındı. Gözümün önünde gitti" dedi.

ANNENİN FERYADI

Dere kenarına gelen anne Emine Malay, kurtarma çalışmalarını ağıtlar yakarak izlerken, eşi Zihni Malay’a yalvararak, çocuğunu kurtarmasını istedi. Anne-babanın gözyaşları yürek dağladı.

ARAMA ÇALIŞMALARI 6 SAAT SÜRDÜ

Haber verilmesi üzerine Bursa’dan gelen AKUT ve NAK Arama Kurtarma dalgıçları, tüple dalarak çocuğun kaybolduğu alanda arama yaptılar. Akıntının çok olduğu bölümlerde de aramalarını sürdüren dalgıçlar, çocuğun kaybolduğu bölümde cesede ulaşamayınca arama çalışmalarını genişlettiler. Yaklaşık 100 metre uzunluğunda arama çalışmaları sürdüren ekipler, hava kararınca arama çalışmalarına son verdiler. 6 saat süren arama çalışmaları havanın kararmasıyla beraber son buldu. Aramaları bugün Jandarma Sualtı ekibinin dalgıçlarının sürdüreceği bildirildi.

3. KEZ OKULDAN KAÇTI!

Derenin derinliklerinde kaybolan Yunus Malay'ın 2012-2013 eğitim öğretim yılı içerisinde 3'ncü kez devamsızlığını kullandığı bildirildi.