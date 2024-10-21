Eğitimlerde çalışanlara olası doğal afetlerde yapılması gerekenler, güvenli alan belirleme, temel kurtarma teknikleri ve ilk yardım konularında kapsamlı bilgi sunuldu. Eğitimin amacı, çalışanların olası bir acil durumda hızlı ve etkili müdahalede bulunabilecek düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktı. Eğitmenlerimiz tarafından gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde çalışanlar, teorik bilgilerin yanı sıra pratik beceriler de kazandı.

Sonuç: Eğitimlerin ardından katılımcılar, olası afet durumlarında hem iş yerinde hem de günlük hayatta kullanabilecekleri hayati bilgilere sahip oldu. Eğitime katılan tüm çalışanlar başarıyla sertifikalandırıldı. Böylece Serra Sünger, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını daha da üst seviyeye taşıdı. Bu eğitim aynı zamanda ilgili bakanlık tarafından iş yerlerinde zorunlu hale getirilen afet farkındalık ve kurtarma eğitimleri kapsamında yerine getirilen bir yükümlülük oldu.