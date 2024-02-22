Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen “Yürüyen Köşk Kültür Sanat Sezonu”nun son konuğu Sevda Türküsev oldu. Gazeteci, iletişim uzmanı, yazar ve aynı zamanda sunucu olan Sevda Türküsev ‘Medya-Aile,Toplum’ başlıklı söyleşisiyle Yalovalılarla buluştu.

Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Medyanın aile ve toplum üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde yorumlayan Türküsev, bilinçli medya tüketiminin de önemine vurgu yaptı. Türküsev, katılımcılara günlük hayatta daha bilinçli bir medya kullanımı için önemli tavsiyelerde bulundu.

Söyleşide aile yapısının toplumun temel taşı olduğuna dikkati çeken Türküsev, aile içinde sağlıklı iletişim, sevgi ve anlayışın toplumsal dayanışmayı nasıl artırabileceğini anlattı. Türküsever, aynı zamanda medyanın aile ilişkilerine olan etkilerini de ele alarak bilinçli medya kullanımının aile bağlarını güçlendirebileceğine vurgu yaptı.

Program sonunda Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve eşi Gökşen Tutuk, Türküsev’e çiçek ve plaket takdim etti.