Yalovalı Araştırmacı-Yazar Muhsin Sevencan, sekiz yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan yeni kitabı “Beşinci Kol Faaliyetlerinin Hedefindeki Sultan: II. Abdülhamid Han” ile okuyucularıyla buluşturuyor.

Sevencan, 6 Temmuz’da Engelsiz Kafe’de gerçekleştirilecek imza günü etkinliğinde okuyucularıyla bir araya gelecek. Kitabının hazırlık süreci hakkında açıklamalarda bulunan Muhsin Sevencan, eserin ortaya çıkış hikayesini ve içeriğini anlattı. Sevencan, kitabı yazarken en büyük çabasının maddi kusurları en aza indirmek olduğunu belirterek, "Kelime veya harf hatası olmaması için büyük uğraşlar verdim. Okuyanların gözüne inşallah kusur ilişmeyecek" dedi.

Kapak tasarımının da tamamen kendisine ait olduğunu ve kapakta kullanılan fotoğrafın gerçek bir fotoğraf olduğunu vurgulayan yazar, kitabın yazım sürecinin 8 yıl sürdüğünü, ancak ham çalışmasını 6 ay içinde tamamladığını belirtti. Sevencan, "Kitabı yazarken bölümleri gözümde canlandırdım ve eksiklikleri tespit ederek düzelttim. 8 yıl boyunca bu kitabı yazarken aslında yaşadım. Bu kitapta Türk’ün varlık mücadelesini anlatmaya çalıştım " ifadesini kullandı.