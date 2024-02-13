Altın ve Mücevher Fırsat Günleri 26’ncı kez İstanbul’da düzenleniyor. Yüzde 50’ye varan indirimlerle satılan takılar Sevgililer Günü öncesi alıcılarını bekliyor.

14 Şubat Sevgililer Günü öncesi her bütçeye uygun takılar, Altın ve Mücevher Fırsat Günleri’nde sergileniyor. Bu yıl 26’ıncısı düzenlenen etkinlikte bilezik, yüzük, kolye gibi takılar yüzde 50’ye varan indirimlerle sunuluyor. Sevgililer Günü’ne özel hediyelik takıların fiyatı bin 500 liradan başlıyor. 10 bine yakın ürünün sergilendiği etkinlik 18 Şubat tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Etkinlik alanında açıklamalarda bulunan firma yetkilisi Corç Akdoğan, ‘‘Yeni evlenecek çiftler için alyanslar uygun fiyata etkinlik alanında sergileniyor. 12 bin liradan satılan bir çift alyansın fiyatı etkinlik kapsamında 6 bin lira kadar düşüyor. Kolye, küpe, bileklikten oluşan düğün setlerinin piyasa fiyatı 50 bin lirayken etkinlikte 25 bin lira fiyatla satılıyor. Etkinlik alanında özel tasarımlı ürünler de sergileniyor. Ziyaretçileri 18 Şubat’a kadar bekliyoruz’’ dedi.

Etkinliğin dikkat çeken özel tasarım set ürünü 2 milyon TL

Özel tasarım ürünleri de tanıtan Akdoğan, ‘‘El işçiliğiyle 6 usta 20 gün boyunca çalıştı. Markis, yuvarlak ve damlayla bezenmiş el işi kolyeyi üretti. Bu set ürünün piyasa değeri 4 milyon TL, bu etkinlik kapsamında 2 milyon liraya alıcısıyla buluşacak. Bir diğer özel tasarım setimizde safir ve pırlantayla bezenmiş bir ürün. 15 gün boyunca 5 ustamız tarafından yapıldı. 1 milyon 500 bin TL olan ürünü, 750 bin liraya alıcısıyla buluşacak’’ diye konuştu.

Altın, Mücevher Fırsat Günleri’ne hediye almak için gelen Melisa Karahan ise ‘‘Özel günlerden önce etkinliğe gelmeye çalışıyorum. Bu etkinliğe Sevgililer Günü’nde anneme pırlanta bileklik almak için geldim. Fiyatlar dışarıya göre çok farklı, yüzde 50’ye varan indirimler oluyor. Fırsatları değerlendirmeye çalışıyorum’’ ifadelerini kullandı.