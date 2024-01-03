İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele büro amirliğinde görevli İnegöl'ün sevilen polislerinden Asaf Tuğrul emekli oldu.

Tuğrul, sosyal medya hesabından şu ifadelerle emekli olduğunu duyurdu;

1992 yılında, üniformasını gururla giyerek başlandığım Emniyet Teşkilatından, 01.01.20 24 tarihi itibariyle yaş haddinden emekliye ayrılarak,

anlımın akıyla bu kutsal görevi tamamlamanın, mutluluğu ve gururu içerisindeyim.

Bu vesileyle, görevini başında iken şehit olmuş veya eceliyle vefat etmiş meslek büyüklerimi ve arkadaşlarımı minnetle yad ediyor, kendilerine Cenabı Allah'tan af ve mağfiretler diliyorum. Gazilerimize şükran ve hürmetlerimi bildiriyor, emekliye ayrılmış tüm meslektaşlarıma sağlık ve selâmet dileyip, göreve devam eden bütün meslektaşlarıma da sabır ve huzur içerisinde, alınlarının akıyla bu günlere erişmelerini yürekten temenni ediyorum. Bu güne kadar bende emeği olan; kıymetli aileme ve hakkı olan herkese şükranlarımı sunup kendilerinden helallik istiyorum. Yine bu zaman zarfında, bu meşakkatli görevin stresi ve ağırlığı nedeniyle, istemeyerek veya farkında olmadan kırdığım, üzdüğüm her kim olduysa onlardan da helallik istiyorum. Benimde varsa herkese hakkımı helal ediyorum. Kalın sağlıcakla...