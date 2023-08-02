İGA İstanbul Havalimanı, ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler tarafından üst üste ikinci kez ’’En İyi Aktarma Havalimanı’’ ödülünü alırken aynı zamanda ’’En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı’’ ödülünün de sahibi oldu.

Global Traveler tarafından, bu yıl 11’incisi düzenlenen “Leisure Lifestyle Awards” ödül töreninde İGA İstanbul Havalimanı üst üste ikinci kez ’’En İyi Aktarma Havalimanı’’ seçilirken, 6’ncısı düzenlenen Wherever Awards’ta ise 2022 yılının ardından bu yıl da ’’En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı’’ ödülüne layık görüldü. Global Traveler’ın her yıl düzenlediği anket kapsamında okuyucular deneyimleri çerçevesinde seyahatleriyle ilgili hizmetleri, destinasyonları, otelleri, havayolları ve gemi yolculuklarını oylarken, sonuçlar dünyanın en iyilerini belirliyor. Açılışından bu yana birçok ödülün sahibi olan İGA İstanbul Havalimanı, uluslararası havacılık değerlendirme kuruluşu Skytrax tarafından, ’’60 Milyon Üzeri Yolcu’’ kategorisinde Dünyanın En İyi Havalimanı ve Dünyanın En iyi Aile Dostu Havalimanı seçilmişti. İstanbul Havalimanı aynı zamanda ’’Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı’’ ilan edilmişti.