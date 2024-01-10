Bilecik Şeyh Edebali Türbesi’nin adı Şeyh Edebali Külliyesi olarak değişti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yapmış olduğu basın açıklamasında Şeyh Edebali Türbesinin adını Şeyh Edebali Külliyesi olarak değiştirdiğini belirtti. Vali Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Külliyesi için Bölge Müdürü ile görüştüğünü belirterek 50 milyonluk bir yatırımın yapılacağını söyledi. Tarihini yaşatmaya devam etmek istediğini belirten Vali Aygöl, "Şeyh Edebali benim için çok büyük bir anlam taşıyor. Bu yüzden türbe demek yeterli olmaz diye düşünerek Şeyh Edebali Külliyesi yapma kararı aldım. Burada kültürümüzü, tarihimizi yansıtacak çeşitli projeler yapacağız. Bunun için bölge müdürümüz ile görüştüm. 50 milyonluk bir yatırım yapılacak. Planlarımız ve projelerimiz hala devam ediyor. Buraya görmeye gelen gezmeye gelen vatandaşlarımızın da hoşuna gidecek değişik projelerimiz var. En kısa zamanda burayı da tarihi ile kültürü ile tamamlayacağız’’ ifadelerini kullandı.