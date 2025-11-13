Prof. Dr. Ercan, özellikle Bursa’nın Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde zeminin yapısına dikkat çekerek, bu bölgelerde yer alan sulak ve gevşek tarım arazileri üzerine inşa edilen çok katlı binaların deprem sırasında büyük risk taşıdığını vurguladı.

Ercan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sulak, gevşek, birinci° verimli tarım alanlarına dikilmiş olan çok katlı dikintiler deprem sırasında sarsıntıyı üçle beş kat büyüterek yapıyı hoplatacak, ayrıca rezonansa gelerek aşırı çalkalanacak, buna dayanamayanlar göçme ile karşı karşıya kalacaktır. Lütfen bu gibi yerlerden konut satın almayın, ayrıca kiraya tutmayın."

Uzman isim, yalnızca Bursa değil, İzmir, Balıkesir, Manisa, Kocaeli, İstanbul ve çevresindeki birçok ilde de benzer riskli bölgeler bulunduğunu belirtti. Vatandaşlara seslenen Ercan, yapıların mutlaka “Yer-Yapı Güvenlik Belgesi” ile denetlenmesi gerektiğini vurgulayarak "İlgilendiğiniz yapının YER-YAPI GÜVENLİK BELGESİNİ isteyiniz. Olumsuz ise vazgeçiniz. Depremler ile sarsıntılarda Yaşamak için SAĞLAM YERDE, SAĞLAM YAPI." dedi.