Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkarak takla atan araçta büyük hasar meydana gelirken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Gölpazarı-Bilecik karayolunda seyir halindeki 11 AAN 062 plakalı araç sürücü Yüksel Ö., Sakarya Köprüsü’nü geçtikten sonra aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak taklalar atarak durabildi. Dün geceki kazada araç sürücü Yüksel Ö. yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.